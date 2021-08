AURELIUS-Aktie aktuell: AURELIUS tendiert seitwärts

Aktien in diesem Artikel AURELIUS 27,80 EUR

Die AURELIUS-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,42 EUR. Bei 27,78 EUR erreichte die AURELIUS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die AURELIUS-Aktie bei 27,34 EUR. Bei 27,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 48.144 AURELIUS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,34 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2020 erreicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

AURELIUS ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des Mutterkonzerns. Aktuell zählen weltweit 23 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa, Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen. Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der AURELIUS SE & Co. KGaA ist im m:access der Börse München gelistet und wird unter der ISIN DE000A0JK2A8 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Am 02. Januar 2017 übernahm AURELIUS Office Deopt Europa, das europäische Geschäft von Office Depot, Inc., was die bisher umsatzstärkste Übernahme des Unternehmens darstellt.

