AURELIUS Aktie News: AURELIUS tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AURELIUS. Zuletzt sprang die AURELIUS-Aktie im Hamburg-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 11,80 EUR zu.

Um 11:37 Uhr sprang die AURELIUS-Aktie im Hamburg-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 11,80 EUR zu. Die AURELIUS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,86 EUR. Bei 11,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Hamburg 20.604 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,90 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte AURELIUS Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

