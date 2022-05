AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- Klage gegen Elon Musk und Twitter wegen Übernahme-Chaos -- Chinesischer Staatskonzern FAW wohl an DiDi-Beteiligung interessiert

Beiersdorf und Rheimetall sind DAX-Aufstiegkandidaten. ifo: Inflation in Deutschland wird in der zweiten Jahreshälfte abflauen. Amazon schließt Forschungskooperation mit Max-Planck-Gesellschaft bei KI. GSK erhält erweiterte Zulassung in China für HPV-Impfstoff. Samsung senkt wohl Produktionsziel für 2022. Hyundai will Service-Roboter mit 5G-Funk vernetzen.