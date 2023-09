AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AURELIUS. Das Papier von AURELIUS befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Hamburg-Handel 1,3 Prozent auf 12,43 EUR ab.

Die AURELIUS-Aktie notierte um 11:34 Uhr im Hamburg-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 12,43 EUR. Im Tief verlor die AURELIUS-Aktie bis auf 12,43 EUR. Bei 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 4.227 AURELIUS-Aktien.

Am 10.11.2022 markierte das Papier bei 22,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AURELIUS-Aktie.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

