AURELIUS Aktie News: AURELIUS zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AURELIUS. Die Aktionäre schickten das Papier von AURELIUS nach oben. Im Hamburg-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 12,65 EUR.

Die AURELIUS-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung um 08:31 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 12,65 EUR. Die AURELIUS-Aktie legte bis auf 12,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,50 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 1.477 AURELIUS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2022 auf bis zu 22,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AURELIUS-Aktie derzeit noch 79,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,90 EUR. Abschläge von 21,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von AURELIUS veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa tritt LSG Group an Finanzinvestor Aurelius ab

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"