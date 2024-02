AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AURELIUS gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AURELIUS-Aktie konnte zuletzt im Hamburg-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,25 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von AURELIUS zulegen und verteuerte sich in der Hamburg-Sitzung um 0,3 Prozent auf 15,25 EUR. In der Spitze gewann die AURELIUS-Aktie bis auf 15,25 EUR. Bei 15,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Hamburg 5.403 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Bei 18,45 EUR markierte der Titel am 20.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AURELIUS-Aktie derzeit noch 20,98 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,90 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,08 Prozent.

AURELIUS-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,500 EUR belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AURELIUS ein EPS in Höhe von 2,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

