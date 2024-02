AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Donnerstagnachmittag fester

AURELIUS im Blick

Die Aktie von AURELIUS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AURELIUS nach oben. Im Hamburg-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 15,25 EUR.

Die AURELIUS-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 14:55 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 15,25 EUR. In der Spitze legte die AURELIUS-Aktie bis auf 15,26 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,11 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 17.564 AURELIUS-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,98 Prozent hinzugewinnen. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AURELIUS-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,500 EUR ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AURELIUS im Jahr 2023 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

