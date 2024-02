AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von AURELIUS. Zum Vortag unverändert notierte die AURELIUS-Aktie zuletzt im Hamburg-Handel bei 15,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AURELIUS-Aktie wies um 08:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 15,11 EUR. Die AURELIUS-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,11 EUR an. Die Abwärtsbewegung der AURELIUS-Aktie ging bis auf 15,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,11 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 7.000 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2023 bei 18,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AURELIUS-Aktie ist somit 34,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,500 EUR. Im Vorjahr erhielten AURELIUS-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AURELIUS wird am 27.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AURELIUS im Jahr 2023 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

"Schwarzbuch Börse": Pleiten & Skandale börsennotierter Unternehmen 2023

Hot Stocks heute: DAX-Verkaufssignale aktiviert - Aurelius kauft zurück - PUMA vor EM und Olympia

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa schließt Verkauf des Caterings ab