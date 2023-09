AURELIUS Aktie News: Anleger greifen bei AURELIUS am Freitagmittag zu

AURELIUS im Fokus

Die Aktie von AURELIUS zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AURELIUS-Aktie stieg im MUN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 12,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:02 Uhr wies die AURELIUS-Aktie Gewinne aus. In der MUN-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 12,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die AURELIUS-Aktie bis auf 12,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,40 EUR. Zuletzt stieg das MUN-Volumen auf 12.795 AURELIUS-Aktien.

Bei 22,74 EUR markierte der Titel am 10.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der AURELIUS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,43 Prozent könnte die AURELIUS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa tritt LSG Group an Finanzinvestor Aurelius ab

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"