AURELIUS Aktie News: AURELIUS stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von AURELIUS zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die AURELIUS-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 12,40 EUR.

Die AURELIUS-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,40 EUR an der Tafel. Die AURELIUS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,40 EUR. Die AURELIUS-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,35 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 12,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AURELIUS-Aktien beläuft sich auf 250 Stück.

Am 09.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,02 EUR an. Der derzeitige Kurs der AURELIUS-Aktie liegt somit 46,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,89 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

