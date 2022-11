AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Nur selten gibt es exklusive Einblicke in die "Königsklasse des Tradings". Wenn Sie also Ihre Strategie des Investierens auf Experten-Level heben möchten, dann sollten Sie im Online-Seminar unbedingt dabei sein! Erhalten Sie spannende Tipps sowohl zur Absicherung Ihres Portfolios als auch zum chancenreichen Investieren.

Heute im Fokus

DAX stabil -- Chinas Märkte weit im Plus -- UnitedHealth erhöht Umsatzprognose -- Airbus könnte Auslieferungsziel verfehlen -- Shell kauft Biogasproduzenten in Milliardendeal

Nach Insolvenz: FTX zahlt wieder Gehälter an verbliebene Mitarbeiter. Daimler Truck startet eigenen Finanzierer auch in Deutschland. Juve-Vorstand tritt wegen Finanzproblemen geschlossen zurück. Lagarde hält alle Türen für weiteren Zinserhöhungen offen. Musk greift Apple mit Tweet-Serie an. Vodafone schließt neue Kooperation für Glasfaser-Ausbau.