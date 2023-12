AURELIUS Aktie News: AURELIUS zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AURELIUS zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im MUN-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 13,60 EUR zu.

Das Papier von AURELIUS konnte um 13:58 Uhr klettern und stieg im MUN-Handel um 0,8 Prozent auf 13,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AURELIUS-Aktie bei 13,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,51 EUR. Zuletzt stieg das MUN-Volumen auf 18.746 AURELIUS-Aktien.

Am 16.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,52 EUR an. 50,88 Prozent Plus fehlen der AURELIUS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 9,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AURELIUS-Aktie 37,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AURELIUS wird am 27.03.2024 gerechnet.

