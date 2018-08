Aurelius startet Aktienrückkaufprogramm

AURELIUS 44,54 EUR -0,18% Charts

Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) startet ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2018 sollen im Zeitraum vom 24. August 2018 bis 31. August 2019 insgesamt bis zu 400.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden.

Der Konzerngesamtumsatz lag im ersten Halbjahr 2018 mit 1.874,9 Mio. Euro unter dem Vergleichswert des ersten Halbjahres 2017 (2.282,9 Mio. Euro), wie am 9. August berichtet wurde. Annualisiert betrug der Konzernumsatz 3.838,6 Mio. Euro nach 3.574,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das operative EBITDA lag im ersten Halbjahr 2018 bei 54,0 Mio. Euro (Vorjahr: 75,7 Mio. Euro). Aurelius ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Grünwald bei München.

Redaktion MyDividends.de