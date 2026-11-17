Aureus Greenway: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Aureus Greenway veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aureus Greenway ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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