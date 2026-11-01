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Aurinia Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurinia Pharmaceuticals Inc
14.82 EUR -0.55 EUR -3.58 %
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Aurinia Pharmaceuticals hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aurinia Pharmaceuticals 83,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Aurinia Pharmaceuticals Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.03.18 Aurinia Pharmaceuticals Overweight Cantor Fitzgerald
08.02.18 Aurinia Pharmaceuticals Outperform RBC Capital Markets
30.10.17 Aurinia Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
18.05.17 Aurinia Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
11.04.17 Aurinia Pharmaceuticals Overweight Cantor Fitzgerald

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