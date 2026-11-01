Aurinia Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

01.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Aurinia Pharmaceuticals 83,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Aurinia Pharmaceuticals hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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