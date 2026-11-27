Auro Metals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Auro Metals hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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