Aurora Cannabis stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aurora Cannabis präsentierte in der am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,99 CAD gegenüber -0,350 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 58,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,5 Millionen CAD umgesetzt.

Aurora Cannabis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,140 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Aurora Cannabis im vergangenen Geschäftsjahr 320,59 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aurora Cannabis 343,29 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net