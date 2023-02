Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis verliert am Nachmittag

Das Papier von Aurora Cannabis gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 0,950 EUR abwärts. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,939 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,939 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 11.200 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2022 bei 4,300 EUR. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 77,907 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 0,771 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 23,153 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aurora Cannabis gewährte am 21.09.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 50,22 CAD gegenüber 55,16 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 08.02.2024 dürfte Aurora Cannabis die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Aurora Cannabis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,268 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

