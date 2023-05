Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die Aurora Cannabis-Aktie um 21:52 Uhr im Tradegate-Handel bei 0,540 EUR. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,550 EUR zu. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 0,520 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,524 EUR. Zuletzt wechselten 69.483 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2022 markierte das Papier bei 3,024 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 82,133 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,500 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 8,040 Prozent wieder erreichen.

Am 11.11.2022 äußerte sich Aurora Cannabis zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,385 CAD einfahren.

