Aurora Cannabis Aktie News: Anleger greifen bei Aurora Cannabis am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Aurora Cannabis-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 0,496 USD.

Die Aurora Cannabis-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 0,496 USD. Die Aurora Cannabis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,520 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,520 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 286.808 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,625 USD. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aurora Cannabis-Aktie somit 69,508 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2023 bei 0,435 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 12,210 Prozent wieder erreichen.

Am 14.06.2023 äußerte sich Aurora Cannabis zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals.

Am 31.10.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie aus.

