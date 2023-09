Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis steigt am Vormittag stark

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt sprang die Aurora Cannabis-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,6 Prozent auf 0,480 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:18 Uhr in der Tradegate-Sitzung 6,6 Prozent auf 0,480 EUR zu. Die Aurora Cannabis-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,480 EUR an. Bei 0,475 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.877 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2022 markierte das Papier bei 1,628 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 239,462 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.08.2023 Kursverluste bis auf 0,400 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 16,594 Prozent wieder erreichen.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 14.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Am 31.10.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

In der Aurora Cannabis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,618 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern