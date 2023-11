Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis präsentiert sich am Mittag fester

Aurora Cannabis im Blick

Die Aktie von Aurora Cannabis zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 4,8 Prozent auf 0,424 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,424 EUR. Bei 0,408 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 14.486 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,589 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 274,805 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,385 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 9,082 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aurora Cannabis am 14.06.2023 vor.

Aurora Cannabis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Aurora Cannabis die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie ausweisen dürften.

