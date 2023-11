Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittwochnachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt ging es für die Aurora Cannabis-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 0,434 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,434 USD. In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,432 USD ein. Bei 0,443 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.764 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,620 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Kursplus von 273,186 Prozent wieder erreichen. Bei 0,410 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 5,552 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Aurora Cannabis am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

