Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis in Rot

Die Aurora Cannabis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 9,91 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 9,74 EUR. Bei 9,84 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.800 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2019 00:00:00 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,16 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,57 EUR am 11.05.2020 00:00:00.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aurora Cannabis einen Verlust von -0,653 CAD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

