Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aurora Cannabis im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Zuletzt ging es für das Aurora Cannabis-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 0,434 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:34 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 0,434 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Aurora Cannabis-Aktie sogar auf 0,434 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,420 EUR. Zuletzt wechselten 2.420 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,400 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 222,655 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie. Bei 0,385 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 11,178 Prozent wieder erreichen.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 49,26 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Aurora Cannabis 49,26 CAD umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

