Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis steigt am Nachmittag

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 02.06.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 1,50 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,50 EUR aus. Bei 1,49 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 6.115 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2021 markierte das Papier bei 8,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aurora Cannabis-Aktie 82,76 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2022 Kursverluste bis auf 1,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,52 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 12.05.2022 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,72 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,85 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 50,43 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 55,16 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Aurora Cannabis am 27.09.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aurora Cannabis einen Verlust von -0,480 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

