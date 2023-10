Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis präsentiert sich am Montagvormittag fester

Aurora Cannabis im Blick

Die Aktie von Aurora Cannabis zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Aurora Cannabis konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 0,570 EUR.

Das Papier von Aurora Cannabis konnte um 08:57 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 0,570 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,573 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,556 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 30.515 Stück.

Am 14.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,598 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 180,583 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aurora Cannabis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2023 bei 0,400 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,775 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2023 -0,618 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

