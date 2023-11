Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt stieg die Aurora Cannabis-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,429 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:55 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 0,429 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,430 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,418 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.237 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 14.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,589 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Kursplus von 270,436 Prozent wieder erreichen. Bei 0,385 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,142 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aurora Cannabis am 14.06.2023.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Aurora Cannabis-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical