Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 0,430 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 0,430 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 0,408 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,430 EUR. Bisher wurden via BMN 1.536 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,598 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 271,807 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,383 EUR ab. Abschläge von 10,816 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 14.06.2023 legte Aurora Cannabis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,618 CAD je Aktie in den Aurora Cannabis-Büchern.

