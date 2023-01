Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aurora Cannabis-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 0,881 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bisher bei 0,864 EUR. Bei 0,890 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 14.130 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,332 EUR an. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 83,479 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 0,771 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,195 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie.

Am 21.09.2022 legte Aurora Cannabis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 50,22 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 55,16 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

