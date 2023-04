Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 3,1 Prozent auf 0,630 EUR. Bei 0,623 EUR markierte die Aurora Cannabis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,648 EUR. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 18.942 Aktien.

Bei 3,820 EUR erreichte der Titel am 02.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 83,518 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,600 EUR am 30.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aurora Cannabis-Aktie 4,916 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.11.2022 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Aurora Cannabis am 11.05.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,385 CAD je Aktie ausweisen dürften.

