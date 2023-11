Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,8 Prozent auf 0,474 USD. Bei 0,496 USD markierte die Aurora Cannabis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,466 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 240.066 Aurora Cannabis-Aktien.

Bei 1,620 USD markierte der Titel am 15.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 241,772 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,410 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,502 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Aurora Cannabis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Aurora Cannabis möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,618 CAD je Aktie in den Aurora Cannabis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

