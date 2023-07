Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Dienstagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,7 Prozent auf 0,596 USD zu.

Um 22:58 Uhr konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,596 USD. Die Aurora Cannabis-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,590 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,525 USD. Bisher wurden heute 4.787.657 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,940 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 225,722 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,490 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,730 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Aurora Cannabis wird am 02.08.2023 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,501 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt: Aurora Cannabis-Aktie könnte von der NASDAQ delisted werden

Aurora Cannabis schlägt Umsatzerwartungen deutlich - Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ schwächer