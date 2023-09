Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag freundlich

Aurora Cannabis im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Zuletzt konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,475 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 01:57 Uhr sprang die Aurora Cannabis-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,475 USD zu. Die Aurora Cannabis-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,520 USD an. Bei 0,520 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 7.405.342 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 13.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,630 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 243,230 Prozent. Am 29.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,435 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 8,402 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 14.06.2023 äußerte sich Aurora Cannabis zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals.

Am 31.10.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern