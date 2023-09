Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag im Aufwind

Aurora Cannabis im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 0,484 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 0,484 USD zu. Die Aurora Cannabis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,489 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,473 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 123.024 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 13.09.2022 markierte das Papier bei 1,625 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 235,536 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,435 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 10,180 Prozent Luft nach unten.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

