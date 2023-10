Aurora Cannabis Aktie News: Anleger schicken Aurora Cannabis am Donnerstagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 0,567 USD nach oben.

Um 15:50 Uhr ging es für das Aurora Cannabis-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 0,567 USD. Kurzfristig markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,568 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,556 USD. Bisher wurden via NASDAQ 81.898 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,620 USD erreichte der Titel am 15.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 185,714 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,435 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,280 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Am 31.10.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD einfahren.

