Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag im Plus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:14 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 0,523 EUR. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,524 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,503 EUR. Zuletzt wechselten 2.097 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 1,900 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 263,529 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 0,453 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,261 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 14.06.2023 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,501 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

