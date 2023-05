Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 0,652 USD. Die Aurora Cannabis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,646 USD ab. Bei 0,646 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 154.992 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,140 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aurora Cannabis-Aktie somit 79,248 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 0,560 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 16,336 Prozent Luft nach unten.

Aurora Cannabis gewährte am 11.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Aurora Cannabis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,387 CAD einfahren.

