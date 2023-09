Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aurora Cannabis-Kurs

Die Aktie von Aurora Cannabis zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Aurora Cannabis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,430 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie zeigte sich um 10:33 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,430 EUR an der Tafel. Die Aurora Cannabis-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,440 EUR an. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,430 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,440 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.960 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Bei 1,628 EUR markierte der Titel am 10.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 278,610 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.08.2023 bei 0,400 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,975 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical