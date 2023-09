Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 0,455 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,4 Prozent auf 0,455 USD ab. In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,453 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,460 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 91.735 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2022 auf bis zu 1,625 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 257,536 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2023 auf bis zu 0,435 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,290 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 14.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 31.10.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical