Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 0,457 EUR abwärts.

Die Aurora Cannabis-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,457 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Aurora Cannabis-Aktie bei 0,448 EUR. Bei 0,448 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.988 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 1,138 EUR. 148,885 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,385 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,741 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Aurora Cannabis am 14.06.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Aurora Cannabis mit einem Umsatz von insgesamt 49,26 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,26 CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie ausweisen dürften.

