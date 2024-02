Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Im NASDAQ-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Aurora Cannabis-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 0,416 USD zu. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,420 USD. Bei 0,420 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 280.815 Aurora Cannabis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 1,145 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 175,572 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.02.2024 Kursverluste bis auf 0,370 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,927 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aurora Cannabis 0,000 CAD aus.

Aurora Cannabis ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 72,61 CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aurora Cannabis einen Umsatz von 49,26 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2024 terminiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,114 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis-Aktie gefragt: Aurora Cannabis macht weniger Verlust und meldet Übernahme

Aurora Cannabis überrascht mit starkem Ergebnis - Aurora Cannabis-Aktie hebt an der NASDAQ ab

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt