Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag im Minus

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins -- Aktivistischer Investor pocht bei Bayer auf externen Chef -- VW vor weiterer Klima-Klage -- Munich Re, ABOUT YOU. TSMC Rheinmetall im Fokus

Uniper stellt Vorstand neu auf. Mercedes-Benz und BMW mit Absatzplus im 4. Quartal. Microsoft offenbar mit Milliardeninvestition in Musk-Unternehmen OpenAI. SFC Energy zieht Folgeauftrag aus Kanada an Land. Gericht bestellt KPMG als Bilanzprüfer für deutsche ADLER-Tochter. Studie: Japan und EU nehmen Spitzenposition bei Wasserstoff-Patenten ein. LUKOIL trennt sich von Raffinerie in Italien.