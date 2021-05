Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Anleger trennen sich vermehrt von Aurora Cannabis

GO

Heute im Fokus

DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen uneinig -- TRATON steigert Auftragseingang -- Ethereum mit Rekord, Dogecoin bricht ein -- Carl Zeiss Meditec, Aurubis, BioNTech/Pfizer, AstraZeneca im Fokus

TAG Immobilien verdient deutlich mehr. Altana kauft Geschäft mit Verschlussmaterialien von Henkel. MeinAuto-Aktien werden offenbar am unteren Ende der Preisspanne zugeteilt. Impfstoff von Johnson & Johnson künftig wohl vor allem für Menschen ab 60. EnBW hält an Jahresprognose fest. hGears will bei Börsengang 23 bis 31 Euro je Aktie haben. pbb mit Gewinnsprung.