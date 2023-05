Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie legte um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 0,579 EUR zu. Bei 0,579 EUR erreichte die Aurora Cannabis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,579 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 15.434 Aurora Cannabis-Aktien.

Bei 2,980 EUR markierte der Titel am 19.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Kursplus von 414,772 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,500 EUR am 26.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,614 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 11.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,387 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

