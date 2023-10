Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,516 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,9 Prozent auf 0,516 EUR zu. Die Aurora Cannabis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,520 EUR. Bei 0,496 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 52.193 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,589 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 207,788 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.08.2023 Kursverluste bis auf 0,400 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 22,491 Prozent Luft nach unten.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Aurora Cannabis am 31.10.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical