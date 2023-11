Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis springt am Freitagmittag hoch

Blick auf Aurora Cannabis-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Zuletzt ging es für das Aurora Cannabis-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 21,0 Prozent auf 0,490 EUR.

Das Papier von Aurora Cannabis legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 21,0 Prozent auf 0,490 EUR. Im Tageshoch stieg die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,522 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,500 EUR. Zuletzt wechselten 910.690 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,589 EUR. Mit einem Zuwachs von 224,179 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,385 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,363 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.06.2023 äußerte sich Aurora Cannabis zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals.

Am 08.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

