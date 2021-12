Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis mit Kursplus

Zuletzt ging es für das Aurora Cannabis-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 5,64 EUR. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,64 EUR zu. Bei 5,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 999 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.02.2021 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 5,00 EUR.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2023 -0,559 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

