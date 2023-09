Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis steigt am Montagnachmittag stark

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Im NASDAQ-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere zuletzt 27,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Aurora Cannabis-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 27,1 Prozent auf 0,672 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aurora Cannabis-Aktie bisher bei 0,676 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,569 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.035.607 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2022 auf bis zu 1,625 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 58,628 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,435 USD. Dieser Wert wurde am 29.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 35,297 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aurora Cannabis am 14.06.2023 vor.

Am 31.10.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ im Plus: Aurora Cannabis steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical