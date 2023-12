Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit Einbußen

Aurora Cannabis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aurora Cannabis-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 0,499 USD nach.

Um 15:50 Uhr fiel die Aurora Cannabis-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,499 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Aurora Cannabis-Aktie ging bis auf 0,495 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,520 USD. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 165.930 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,205 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 141,725 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,410 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,753 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aurora Cannabis am 14.06.2023. Umsatzseitig standen 49,26 CAD in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurora Cannabis 49,26 CAD erwirtschaftet hatte.

Am 08.02.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

